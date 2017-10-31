مصر تضع أول خريطة للاستثمار الصناعي تضم 4136 فرصة في 8 قطاعات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن أول خريطة للاستثمار الصناعي في البلاد تضم 4136 فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية بمختلف محافظات البلاد.

وقالت وزارة التجارة في بيان: إن القطاعات الاستثمارية تضم “الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرص والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة، والمعدنية 122 فرصة، والجلدية 56 فرصة”.

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيًا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة، والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيًا على قانون للإفلاس.