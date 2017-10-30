استجابة لطلب جماعات إسلامية.. أندونيسيا تغلق فندقًا بسبب مزاعم حول “ممارسة الرذيلة”

أغلقت السلطات الأندونيسية، الإثنين، فندقًا ومنتجعًا بسبب مزاعم حول “ممارسة الرذيلة” فيه، وذلك بعد أن حثت جماعات إسلامية حاكم جاكرتا على تنفيذ وعده الانتخابي بإغلاق المكان.

واشتهر فندق “اليكسيس” الموصوف على موقعه الإلكتروني بأنه “أرض الأحلام للرجال” خلال فترة انتخابات المدينة، عندما وعد الحاكم الجديد أنيس باسويدان في مناظرة تلفزيونية بإغلاقه واتهم سلفه بالتحرك فقط ضد الفنادق والمنتجعات الأقل فخامة “التي تتيح ممارسة الرذيلة وتعاطي المخدرات“.

وأكد إيدي جنيدي رئيس هيئة الاستثمار الرأسمالي والخدمات المتكاملة في اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، أن السلطات لم تجدد تصريح عمل الفندق.

وقالت حكومة المدينة، إنها قررت عدم تجديد التصريح بعد “تواتر معلومات في وسائل الإعلام عن الأنشطة المحرمة فيه”، مضيفة أن المطلوب منع أي أنشطة غير قانونية ولا أخلاقية.

وأشارت وكالة “أنتارا” الحكومية للأنباء، إلى أن جماعات إسلامية كانت قد أرسلت خطابًا للسلطات تطالب فيه بإغلاق الفندق لكنها ألغت فيما بعد خططًا لتنظيم احتجاج حاشد خارج الفندق الموقع لاعتبارات أمنية وفنية.

ولم يرد الفندق على طلب التعليق، ولم يتسن الوصول لمالكه.

ونقلت وسائل إعلام عن باسويدان قوله إن المدينة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي منشآت تتورط في “ممارسات لا أخلاقية”.