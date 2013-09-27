مورينيو يعيد ماتا إلى أحضانه

إرم (خاص) من أحمد نبيل

تألق الدولي الإسباني بشدة في مباراة فريقه الأخيرة أمام سويندون في مباراة كأس كابيتال وان ، لذا سيدفع به مورينيو في مباراة "وايت هارت لين".

وقال مورينيو في تصريحات أبرزتها الصحف الإنكليزية الجمعة عن ماتا: "إنه (ماتا) يتصرف بإحترافية، قد بذل جهدا كبيرا للسير لي، لذا وجب علي السير في إتجاهه".

وكانت بعض الأندية الأوروبية الكبيرة قد وضعت ماتا بالفعل على رأس أولوياتها في كانو ثاني/ يناير المقبل بسبب المواجهة بينه ومديره الفني البرتغالي الذي أبعده عن المباريات الأخيرة للفريق.

فالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة في إسبانيا وإيطاليا و فرنسا تنوي بالفعل الحصول على خدمات ماتا ونقله من تشيلسي الإنكليزي.

في الوقت الذي يرى فيه مورينيو أن ماتا غير فعال في تشكيلته ولا يقوم بالدور الدفاعي على أكمل وجه ترى أندية عديدة أهمية قصوى للدولي الإسباني ، على رأسها ناديه القديم فالنسيا الذي يريده في الشتاء لكنه يعاني من أزمة مالية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي إعترف فيه مورينيو بأنه سوف يولي أهمية كبيرة بمباراة مانشستر سيتي وسيخوضها بالأساسيين بعدما تم تأجيل مواجهة آرسنال في كأس كابيتال وان إلى 29 تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وقال : "أنا سأعطي الأولوية لمباراة مانشستر سيتي، وسوف أدفع بالأطفال (يقصد البدلاء) إنها فرصة بالنسبة لهم".