فان بيرسي يعود بعد تعافيه من الإصابة

مانشستر- قال ديفيد مويز مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي أن المهاجم الهولندي روبين فان بيرسي تعافى من شد أعلى الفخذ وقد يشارك السبت في مباراة الفريق أمام ضيفه وست بروميتش البيون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وغاب المهاجم الهولندي عن مباراة خسرها مانشستر يونايتد 4-1 أمام مانشستر سيتي في الأحد وعن مباراة فاز فيها الفريق 1-0 على ليفربول في كأس رابطة الأندية الانكليزية الأربعاء بسبب الإصابة.

وقال مويز في مؤتمر صحفي: "روبين سيعود للعب مع الفريق في مرحلة ما بعد أن تدرب الجمعة وأضبح لائقا للمشاركة في المباريات.

وقد يحجم مويز عن الإستعانة بفان بيرسي لفترة طويلة في مباراة وست بروميتش لأن مانشستر يونايتد تنتظره مباراة صعبة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري آبطال أوروبا الأربعاء.