5 تطبيقات مميزة لا تزال تعمل بنظام “Kinect” للتحكم

أعلنت شركة “مايكروسوفت” إيقاف تطوير نظامها للتحكم” Kinect” للأبد، وذلك بعد أن ظل معطلا خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد أن أوقفته عن الظهور بجانب جهاز ألعابها “إكس بوكس”، كي تتمكن من التركيز على منافسة خصمها الشهير “بلاي ستيشن” من “سوني”.

ورغم هذا القرار، فإن هناك العديد من التطبيقات التي استخدمت نظام” Kinect” بشكل مبتكر ومفيد، وغريب -أيضًا- في بعض الأحيان، ومن هذه التطبيقات :

جهاز عرض على المياه

طور مجموعة من الباحثين بجامعة “طوكيو” بقسم الاتصالات الكهربائية، جهاز عرض متطورًا باسم “Aquatop” يسمح بعرض صور تفاعلية، يمكن التعامل معها باللمس إذ يمكن الاستمتاع بألعاب مختلفة على سطح الماء بشكل مميز، وذلك يفتح مجالًا كبيرًا لتطبيقات مثل هذا الجهاز.

مسح هيكل عظمي لديناصور

قام معرض نيويورك للطبيعية، بتطوير أسلوب جديد لمسح هيكل الديناصورات الكبيرة؛ بحيث لا يتم العبث بالهياكل نفسها أو تدميرها، لذلك تم الاستعانة بنظام يعتمد على “الكينكت”، لعرض صورة واضحة للهيكل؛ توضح تفاصيل أحد الديناصورات العملاقة “Tyrannosaurus”.

إبداع في المؤثرات البصرية

قام فريق غنائي باسم “Nine Inch Nails” باستخدام نظام “Kinect” إذ تم تثبيته ليتتبع خطواتهم وحركتهم، ومن ثم يتم عرض تلك الحركة بشكل مميز عبر شاشات مثبتة خلفهم على خشبة المسرح.

حماية الحدود من المعتدين

طوّر المهندس الكوري الجنوبي “Jae Kwan Ko” نظامًا للمراقبة يقع على الحدود بين الكوريتين، بحيث يتم حظر تعدي أيّ من الطرفين على الآخر وحدوده، لذلك كان النظام يعتمد على “Kinect” والذي ييتبع أي حركة تقترب من الحدود ويتعرف عليها، ويستطيع النظام أن يفرق بين خطوات وتحركات البشر والحيوانات.

حوّل غرفتك إلى مكان حي

كانت “مايكروسوفت” روّجت لفكرة الغرفة الحية “AliveRoom” والتي تسمح للمستخدم أن يعيش داخل عالم مبتكر من المؤثرات البشرية، ويتعامل مع كل العناصر داخل هذا العالم بحركة جسمه وحركات يديه ورأسه؛ ما سيجعل الغرفة بيئة تفاعلية مميزة.