الذهب يواصل خسائره للأسبوع الخامس

جاكرتا - لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية بعد بيانات اقتصادية أمريكية متباينة لكن المعدن النفيس يتجه لتسجيل خامس هبوط أسبوعي على التوالي مع تضرره من حالة عدم اليقين التي تحيط ببرنامج البنك المركزي الأمريكي للتيسير النقدي وضعف الطلب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر فاجأ مجلس الإحتياطي الإتحادي الأسواق عندما قرر الإبقاء على برنامجه الضخم لشراء السندات بلا تغيير لكن بعض المسؤولين قالوا منذ ذلك الحين ان المركزي الأمريكي قد يبدأ تقليص البرنامج في وقت لاحق هذا العام.

وكان تراجع الذهب على مدى الأسابيع الخمسة الماضية طفيفاً باستثناء الاسبوع السابق على اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الإحتياطي الإتحادي والذي هبطت فيه الاسعار حوالي 5 بالمئة.

وارتفع سعر الذهب للبيع الفوري 0.05 % إلى 1323.81 دولاراً للأوقية (الأونصة) وبلغت خسائر المعدن الأصفر أكثر من 5 % في خمسة أسابيع.