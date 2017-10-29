“أم كلثوم” تتسبب في القبض على خليجيتين في حالة سُكر (صورة)

قادت أغنية الفنانة الراحلة “أم كلثوم” قوات الأمن في الكويت لاعقتال فتاتين في حالة سكر وتحت تأثير المواد المخدرة، بعدما لفت صوت الغناء المرتفع رجال الأمن إلى السيارة التي كانت تسير بسرعة شديدة ليتم توقيفها للاستيضاح ثم اكتشاف المفاجأة.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الأحد، أنه “جرى القبض على الفتاتين وتحويلهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على خلفية حيازتهما مواد مسكرة وحبوباً مخدرة”.

وأضافت نقلاً عن مصدر أمني أنه “تم تحرير مخالفة لإحداهما بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير المواد المسكرة وأرفق في ملف الإحالة حبتان مخدرتان نوع (لاريكا) وزجاجة بها مشروب مسكر وشراب آخر مخلوط بالخمر”.

ولفت المصدر إلى أن “إحدى دوريات العاصمة رصدت مركبة فارهة بها فتاتان ولوحظ أن صوت مسجل المركبة مرتفع بأغنية أم كلثوم في قصيدة الأطلال فتم توقيف المركبة وتبين أن بداخلها فتاتين، الأولى من مواليد 1994 فيما تعود المركبة إلى الثانية وهي من مواليد 1993 وأنهما بحالة غير طبيعية وبتفتيش المركبة احترازيا عثر رجال أمن العاصمة على المضبوطات السابق ذكرها.