مفاجأة صباحية.. سيدة تستيقظ على رسالة بإيداع 25 مليون دولار في حسابها

لم يدر في خلد السيدة الأسترالية، كلير وينرايت، أنها ستستيقظ على خبر مفاده أن حسابها البنكي قد أودع به مبلغ 25 مليون دولار دون سابق إنذار.

وعبّرت السيدة، التي تعيش في مدينة سيدني الأسترالية، عن صدمتها عند التأكد من وجود هذا المبلغ، بالإضافة لاكتشافها تسديد الرهن العقاري الخاص بها.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أرسل البنك الوطني الأسترالي “NAB” الذي تتعامل معه وينرايت رسالة تُؤكد الخصم المباشر من أجل تسديد القروض مع بنك آخر.

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية، فقد جاء في الرسالة، أن “التسديدات الشهرية ستكون 25.1 مليون دولار أسترالي، بدلًا من 2500 دولار أسترالي، حيث أجرى سانت جورج عملية النقل إلى البنك الوطني الأسترالي”.

ورغم مراجعة وينرايت لكلا البنكين حول الخطأ، لا يزال المال مُودعًا في حسابها، وحول ما إذا كانت تميل لإنفاقه أو تتحمل مسؤولية الموقف، قالت: “أنا محامية، ولهذا السبب لم أُنفق المال”.

وبيّنت أنها تعرف أن “الموضوع كله لعبة، لذلك ستلعب دور الغبية معه، ولكن إذا كان لها حق إنفاق النقود، قالت إنها ستعمل على تسديد الرهن العقاري، وشراء منزل آخر أو جزيرة”.