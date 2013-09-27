"حزب التجمع" المصري ينذر رئيس الوزراء

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

أرسل عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، محمود عبد الله، الخميس، إنذارا على يد محضر لرئيس مجلس الوزراء بصفته وشخصه، لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم حظر نشاط تنظيم الإخوان.

وأكد عبد الله صاحب دعوى حظر الإخوان لـ (إرم) على أن الحكم الصادر عن القضاء المصري بحظر نشاط الإخوان، هو حكم مستعجل واجب التنفيذ حتى لو تم الطعن عليه.

وكشف عبد الله أن حكم حظر أنشطة الجماعة من المفترض أن يشمل "جمعية الإخوان، جماعة الإخوان، حزب الحرية والعدالة والأحزاب التي يثبت أنها تابعة لهم"، مؤكدا على أن كل أعضاء تلك الجماعات والأحزاب ليس لهم حق ممارسة العمل السياسي، ولا ينبغي لهم المشاركة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

يذكر أن القضاء المصري أعاد الحظر لجماعة الاخوان المسلمين في مصر بوجوب حكم قضائي، وهناك ضغوط شعبية واسعة تطالب بسرعة تنفيذه.