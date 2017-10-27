لقطات قد تكون الأولى في حياتك.. إليكَ أجمل صور مسابقة ناشيونال جيوغرافيك 2017

سلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها الضوء على مسابقة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2017، حيث نشرت مجموعة من أجمل الصور التي شاركت في المسابقة.

وتقام مسابقة ناشيونال جيوغرافيك للتصوير الفوتوغرافي كل عام، وخلالها يقدم المصورون المحترفون والهواة أفضل وأجمل الصور الطبيعية غير المعدلة.

وتتضمن قائمة الصور مجموعة متنوعة من المشاهد التي قد لا تتاح للجميع متابعتها، من المعارك العنيفة بين أشرس الحيوانات وصولًا لتدفق الحمم من بركان “كليوشيفسكايا سوبكا” في روسيا، الذي يعتبر أعلى بركان نشط في أوراسيا.

وسيحصل الفائز بالجائزة الكبرى، والمتوقع أن يتم الإعلان عنه في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل على جائزة قدرها 7500 دولار، في حين سيحصل كل فائز في الفئات الأربع من الحياة البرية والمناظر الطبيعية والصور الجوية والبحرية على 2500 دولار.