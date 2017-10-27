اكتشاف هيكل ديناصور قبيح في فرنسا يعود لقبل 80 مليون سنة (صور)

عثر علماء على هيكل يعود لديناصور قبيح الشكل مع أسنان ضخمة، كان يجوب جنوب فرنسا قبل 80 مليون سنة.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” الريطانية فقد بلغ طول الديناصور حوالي 5 أمتار ،ولديه وجه قصير على نحو غير عادي مع فك قوي، ما مكنه من تناول أشجار النخيل على ضفاف النهر.

وبلغت طول أسنانه حوالي 2.5 بوصة، حيث شبهت بزوج من المقاصات وهي مكنته من مضغ أوراق الشجر الصلبة قبل البلع، وفقًا للصحيفة.

وأعلن عن اكتشاف عظام الفك وسبعة أسنان لذلك النوع من الديناصورات ،التي تسمى “ماثرونودون بروفينشياليس” في موقع أحفوري في قرية فيلوكس- لا باستيد نيوف.

ويعد ذلك هو أحدث اكتشاف في مجموعة متنوعة من الديناصورات جنبًا إلى جنب مع التيروصورات، وأسماك القرش التي تعود لعصور ما قبل التاريخ، والتماسيح والسلاحف.

وكشف الدكتور باسكال غودفرويت من المعهد البلجيكي الملكي للعلوم الطبيعية في بروكسل، النقاب عن أحدث حفرية لذلك النوع من الديناصورات.

وقال غودفرويت “نحن لدينا نوع من ديناصورات ماثيرونودون بروفينسياليس ،والتي لديها أسنان غير عادية، تم تحديده كعضو في رابدودونتيدس ،مجموعة من الديناصورات العاشبة، التي عاشت منذ حوالي 84 إلى 72 مليون سنة”.

يشار إلى أن العلماء تمكنوا من إعادة بناء الفك العلوي من الأنواع الجديدة باستخدام الأشعة المقطعية، التي بينت امتلاكه لأسنان كبيرة.