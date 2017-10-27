تفاصيل جديدة تفضح علاقة شقيق جون كيندي بالممثلة “مارلين مونرو” (صور)

كشفت الوثائق التي نشرتها الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، تفاصيل عن علاقة شقيقه روبرت كيندي بالممثلة الأمريكية مارلين مونرو.

وحذر تقرير صادر من مكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت كينيدي من كتاب حول علاقة مزعومة مع مارلين مونرو ،وأنه كان في منزلها عندما توفيت، وكان ذلك من بين آلاف الوثائق التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس.

وتحتوي وثيقة “مكتب التحقيقات الفيدرالي” المكونة من 11 صفحة والمصنفة تحت عنوان “سجلات متنوعة للجنة الكنيسة” على مذكرات متعددة، بينها مذكرات من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك ج. إدغر هوفر إلى كينيدي نفسه، كتبت خلال فترة أسبوعين في عام 1964 بشأن كتاب فرانك كابيل، “الموت الغريب لمارلين مونرو”.

وتضمن الكتاب معلومات تُفيد أن كيندي وعد مارلين مونرو بتطليق زوجته والزواج منها، وعندما فشل في القيام بذلك، هددت بفضح علاقتهما، والتي من شأنها أن تدمر تطلعاته الرئاسية، ثم قرر كينيدي “اتخاذ إجراءات جذرية”.

وكشف الكتاب أيضًا أنه بناء على ذلك، استخدم كينيدي “المؤامرة الشيوعية” للتخلص من ملكة جمال مونرو بجعل قتلها يبدو انتحارًا، وكان الطبيب الشخصي لمونرو، الدكتور هيمان إنجلبرغ، “شيوعيًا”.

وعلى الرغم من أن مذكرات مكتب التحقيقات الفيدرالي تبدو متشككة للغاية حول صحة ادعاءات كابيل، في مذكرة واحدة، أمر هوفر الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب نيويورك بمتابعة هذه المسألة عن كثب، وقام بنسخ نسختين من الكتاب إلى المكتب فور نشرها لكي يتم إخطار النائب العام.

وفى ليلة الخميس أصدر البيت الأبيض 2891 وثيقة تتعلق باغتيال جون ف. كينيدى التي ظلت سرية منذ فترة طويلة.

ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن مزيد من الوثائق خلال الأشهر الستة القادمة، بعد أن تمكنت أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون والوكالات العسكرية من حجب صفحات محددة لأسباب أمنية.