تراجع أسعار الذهب بعد تقليص حجم برنامج “المركزي الأوروبي” لشراء السندات

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال التعاملات الأمريكية اليوم الخميس، مع ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى.

وتراجع سعر المعدن الأصفر اليوم بواقع 9.5 دولار عن مستواه أمس إلى 1269 دولارا للأونصة تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويأتي ذلك فيما أعلن البنك المركزي الأوروبي الخميس، اعتزامه خفض حجم برنامج شراء السندات اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل من 60 مليار يورو شهريا حاليا إلى 30 مليار يورو شهريا فقط، في حين رفض رئيس البنك المركزي الأوروبي اعتبار هذه الخطوة “تقليصا” للبرنامج.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات نشرت اليوم الخميس استقرار المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن سجل خلال الشهر الماضي 106 نقاط، وهو نفس مستواه في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بمقدار 0.2 نقطة.