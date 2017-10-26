تمهيدًا لإصلاحات ترامب.. الكونغرس الأمريكي يقرّ موازنة بـ4 ترليونات دولار لعام 2018‎

أقرّ الكونغرس الأمريكي موازنة بقيمة 4 تريليونات دولار للسنة المالية 2017-2018، وذلك إثر موافقة مجلس النواب عليها في وقت سابق اليوم الخميس.

وتمهد تلك الخطوة الطريق للحزب الجمهوري لتمرير مقترحات الرئيس دونالد ترامب للإصلاح الضريبي .

وتبدأ السنة المالية 2018 من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2017، وتنتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2018.

وحظيت الموازنة بتأييد 216 عضواً في مجلس النواب وهو الغرفة الأولى للكونغرس، فيما عارضها 212، بينهم 20 جمهوريًا والبقية ديمقراطيون، من أصل الأعضاء الـ435.

والأسبوع الماضي، أقرّ “مجلس الشيوخ” وهو الغرفة الثانية للكونغرس، الموازنة، بتأييد 51 سيناتورًا ومعارضة 49 من أصل أعضائه الـ100.

ومن المنتظر أن تمهّد المصادقة على الموازنة الطريق لمجلس الشيوخ لتمرير الإصلاحات الضريبية التي يسعى ترامب إلى تفعيلها، ما من شأنه أن يخفض الضرائب بقيمة 1.5 تريليون دولار.

ولتمرير الإصلاحات، لا يحتاج مجلس الشيوخ سوى 51 صوتاً، ما يعني أنه سيتجنب بذلك معارضة الديمقراطيين لهذه الإصلاحات.

من جانبه، رحب ترامب بمصادقة الكونغرس على موازنة 2017-2018.

وقال بيان وزّعه، اليوم، البيت الأبيض: “يشيد الرئيس دونالد ترامب بالكونغرس لتمرير قرار الموازنة المشتركة للسنة المالية 2017-2018 الداعم للنمو، والتي أدى من خلالها التزاماته تجاه الشعب الأمريكي”.