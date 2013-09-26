سابك السعودية تصدر سندات بمليار دولار

دبي - أصدرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) سندات خمسية بمليار دولار وهو إصدار دولاري نادر من كيان سعودي قوبل بطلب قوي من المستثمرين.

وقالت وثيقة من مرتبي الإصدار إنّ السندات - وهي أول عملية لسابك في سوق السندات منذ عام 2010 - اجتذبت طلبات من المستثمرين بقيمة 5.25 مليار دولار.

وسمح مستوى الطلب بخفض السعر الاسترشادي للعملية مرتين اليوم الخميس فقد انخفض إلى 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية تزيد أو تنقص خمس نقاط أساس ثم إلى 130 نقطة أساس. وكان السعر الاسترشادي الأولي المعلن في حدود 150 نقطة أساس.

وقالت الوثيقة التي أصدرها مرتبو الإصدار إنّ الشركة ستستخدم حصيلة السندات - التي صدرت بقسيمة فائدة 2.625 بالمئة - لسداد ديون قائمة وتمويل عملياتها في الولايات المتحدة.

وتولى ترتيب العملية سيتي جروب واتش.اس.بي.سي هولدنجز وميزوهو ورويال بنك أوف سكوتلند.