مرزوق الغانم يوضح حقيقة حل “مجلس الأمة” وإقالة الحكومة في الكويت (فيديو)

أكد مرزوق الغانم رئيس “مجلس الأمة” في الكويت، اليوم الأربعاء، إنه لا يعتقد أن يتم حل مجلس الأمة وأنه يتوقع أن الحكومة لن تدخل الجلسة القادمة.

وقال الغانم في تصريحات صحيفة: “ما أريد أن أقوله تعبيراً عن وجهة نظري الشخصية رداً على ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي، لا أعتقد أن هناك حلا لمجلس الأمة، وتوقعاتي البعيدة عن الطابع الرسمي أن الحكومة لن تدخل الجلسة المقبلة، هذا ما أعتقده اليوم”.

وأضاف قائلا “أؤكد أنه وفق فهمي ورؤاي الشخصية وبعد زيارتي لأمير البلاد لا حل لمجلس الأمة ولم أبلغ بشكل رسمي، ولكن وفق اعتقادي الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة والآن الأمر يكون استقالة حكومة أو غيرها من الأمور هذا الأمر عند السلطة التنفيذية”.

وتابع قائلاً: “الأمر الأهم من وجهة نظري أنه يجب أن يعي الجميع أن هناك تحديثات كثيرة، علينا كأعضاء مجلس أمة ورجال دولة في هذا الوقت الحرج والمرحلة الاستثنائية أن نتحمل مسؤولياتنا فيها ونعين أمير البلاد على مواجهة هذه التحديات”.