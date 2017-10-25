ياسمين صبري تنفصل عن زوجها بعد 5 سنوات من الزواج “السري”

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن انفصال الفنانة المصرية ياسمين صبري بعد 5 سنوات من الزواج، والذي كان سريًا حتى وقت قريب.

وأشارت التقارير إلى أن ياسمين انفصلت مؤخرًا عن زوجها الذي ارتبطت به قبل أن تدخل الوسط الفني، لكنّها لم تكن تتحدث عن زوجها في أي مناسبة عبر وسائل الإعلام.

ومؤخرًا كشفت ياسمين عن زواجها للمرة الأولى خلال ظهورها في برنامج “صاحبة السعادة” مع النجمة إسعاد يونس، مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتجري ياسمين استعدادات حاليًا لتصوير فيلم “الديزل” الذي تقدم فيه دور البطولة أمام النجم محمد رمضان، وهو التعاون الثاني بعد مسلسل “الأسطورة” الموسم قبل الماضي.