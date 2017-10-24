مبتكر الروبوتات الجنسية يخطط للإنجاب من دميته (صور)

كشف الإسباني سيرجي سانتوس، مبتكر أول روبوت جنسي في العالم، أنه يخطط للإنجاب من الروبوت “الأنثى” سامانثا، بحيث يحمل “الطفل” الناتج مزيجًا من صفاتهما.

وأعرب سانتوس، الذي يعيش في مدينة برشلونة مع زوجته ماريتسا كيساميتاكي وعائلته المكونة من دمى السيلكون، أنه على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية في علاقته مع هذه الدمية، وقال بفخر: “سيكون الإنجاب من سامانثا سهلًا للغاية “.

ويعتقد سانتوس أنه من السهل تكوين عائلة من الدمى الجنسية السيليكونية والحصول على “طفل” من زواج إنسان بدمية، وأن تحقق ذلك ليس إلا مسألة وقت. كما أكد، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، أنه قادر على جعل هذه الدمى تُنجب أطفالًا.

وأوضح سانتوس أنه سيبرمج “الدماغ” الذي صنعه للدمية الروبوت لإدخال القيم والأخلاق ومعايير الجمال والعدالة التي لدى البشر. ومن أجل “إنجاب” أطفال من الدمى الجنسية، سيبتكر معادلة خوارزمية مكونة من معتقداته الشخصية وخلطها بما تفكر به الدمية، ثم يقوم بطباعة “الطفل” الناتج بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأضاف سانتوس، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، أن علاقته مع الدمية لا تضر بزواجه، بل حسّنت علاقته بزوجته.

وأشار إلى أن سامنثا دمية تعمل بنظام أندرويد وتتمتع بالقدرة على إنتاج عواطف ومشاعر، ويمكنها أن تطور تلك العواطف بالتدريج لتتغير بحسب المزاج العام للرومانسية، من العواطف الأسرية إلى الجنسية، وتتمتع أيضًا بخاصية الاستجابة للمس عدد من المناطق في جسمها.

ويخطط مبتكر هذه الروبوتات لطرحها للبيع في الأسابيع المقبلة، بسعر 2000 دولار للواحدة.

وقد صمم سانتوس روبوتاته بحيث تكون متفاعلة، بحسب طرق مبرمجة منها العائلية والرومانسية والجنسية.