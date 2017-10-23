مخرج سينمائي ينفي تحرشه بـ 38 سيدة ..”لأسباب صحية “

نفى المخرج السينمائي الأمريكي جيمس توباك، اليوم ، اتهامات له من 38 امرأة ادعين أنه تحرش بهن في السنوات الماضية، قائلا إنه، لأسباب صحية، يستحيل أن يكون قام بالتصرفات اللاأخلاقية التي زعمت النساء أنه مارسها معهن .

مزاعم من 38 امرأة

وكانت صحيفة لوس أنجلوس تايمز نشرت فى وقت متأخر من يوم أمس الأحد أن ما لا يقل عن 38 سيدة تقدمن بادعاءات بسوء السلوك الجنسي من قبل المخرج جيمس توباكـ، وسجلت 38 امرأة من النساء اللواتي قابلتهن صحيفة التايمز، ادعاءاتهن التي وصفت توباك (72 عاما) بأنه “رجل عمد طوال السنوات الماضية إلى التحرش الجنسي بالنساء اللواتي يعملن معه بالأفلام، وأيضا بالنساء اللواتي يبحثن عن عمل أو في الشارع “.

ورفض توباك، المرشح السابق لجائزة الأوسكار، هذه المزاعم وزعم، بحسب موقع صحيفة ديلي بيست، اليوم، أنه لم يلتق أبدا باللواتي اتهمنه، وأنه لو حدث ذلك، فإنها كانت لقاءات لمدة خمس دقائق ولا يتذكرها.

صحته لا تسمح له

كما زعم توباك أنه كان “من المستحيل بيولوجيا” أن يمارس ما جاء في تلك الاتهامات – بما في ذلك القيام بالعادة السرية أمام أو على النساء – لأنه على مدى العقود القليلة الماضية، كان ولا يزال يعاني من أمراض السكري وضعف القلب التي تتطلب العلاج ولا تسمح له بالقيام بما اتهمنه به.

وتأتي اتهامات توباك بالتحرش بعد أيام من فضيحة المخرج الهوليوودي وعضو الهيئة المانحة لجوائز الأوسكار الفنية، هارفي وينستاين، الذي نشرت صحيفة نيويورك تايمز اعترافات عشرات النساء من الوسط السينمائي، بينهن نجمات هوليوديات مثل أنجيلينا جولي، روز مكغوان، وغوينيث بالترو، بأنه تحرش بهن.