بريطاني يصمم 50 ألف نموذج بمليون قطعة “ليغو” (صور)

استخدم لاعب بريطاني شهير، مليون مكعب “ليغو” لتصميم 50 ألف نموذج، بما في ذلك بيت كامل الأركان مزود بحديقة وساحة سباقات “فورميلا” وقلعة ومول تجاري وغابات.

وأنفق اللاعب سيمون بيكارد الذي يبلغ من العمر 38 سنة، ويعد واحدًا من أفضل لاعبي “الليغو” في بريطانيا، أكثر من 100 جنيه استرليني شهريًا لشراء قطع “الليغو”، في حين استغل وقت فراغه لبناء تلك النماذج الرائعة التي تعد قطعًا فنية نادرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، استغل الرجل حديقة منزله لبناء تلك النماذج الرائعة، باستخدام مليون قطعة ليغو لتصميم 50 ألف نموذج مصغر، على مساحة 25 قدما مربعا وبارتفاع يصل حتى 3.5 قدم.

وقال سيمون، وهو أب لخمسة أطفال من مدينة “ولينغتون”، الذي قضى ساعات يوميًا لتركيب وبناء المنشآت المحيطة بالمنزل، إنه “أنفق 100 جنيه إسترليني في كل رحلة لمتجر كارديف الذي يبيع قطع الليغو”.

ومن المقرر أن يعرض بيكارد أحدث نماذجه وأكثرها تعقيدًا، وهو “ساحة سباق موناكو” في مؤتمر “ليغو برمنغهام” نهاية الأسبوع المقبل.