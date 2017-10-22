تعرّف على حقيقة إصابة هاري كين

نفى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي تعرض مهاجم الفريق هاري كين لإصابة في مواجهة ليفربول، مشيراً إلى أنه كان يشعر فقط ببعض الإرهاق.

وسجل كين هدفين في فوز فريقه على الليفر 4-1، وخرج من الملعب باديًا عليه الألم الشديد في فخذه (ق88) من المباراة ليدخل فرناندو يورينتي لتعويضه.

وقال بوكيتينو خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء: “استبدال كين كان بمثابة إجراء احترازي وليس بسبب الإصابة”.

وأضاف: “كان مرهقاً بعض الشيء في نهاية المباراة، لهذا قمنا بتغييره، لكنه لا يعاني من أي مشكلة”.

وأشار بوكيتينو إلى أنه سيمنح اللاعب راحة من خوض مواجهة “وست هام” في كأس الرابطة.