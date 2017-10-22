اتهامات للمخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش الجنسي بـ38 سيدة بينهن ممثلات

يواجه الكاتب والمخرج الأمريكي جيمس توباك، تهم تحرش جنسي بـ38 سيدة بينهن ممثلات في هوليوود، أثناء بحثهن عن فرص عمل بعالم السينما والترفيه خلال العقود الثلاثة الماضية.

ووفقًا لصحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، فإن توباك “مارس على تلك السيدات، مضايقات جنسية تتضمن تحرشا لفظيا وجسديا مباشرا بهن، بحجة معرفة مدى مقدرتهن على أداء أدوار الإثارة”.

وكانت الممثلة أدريان لافالي من بين ضحايا توباك، حيث قالت في تصريحات إعلامية إن “آخر لقاء معه كان في فندق العام 2008، حينها تحرش بها جنسيًا بشكل فاضح، وأن ذلك أشعرها بخيبة أمل كأنها عاهرة”.

ومن بين ضحايا المخرج الأمريكي الذي رُشح سابقًا لجائزة الأوسكار عن أفضل كتابة سيناريو؛ الممثلة تيري كون والكاتبة ساري كامين التي كانت تطمح للتمثيل في العام 2003.

ورفض توباك البالغ من العمر 72 عامًا الاتهامات الموجهة ضده والتي وصفها بأنها “تشهير بشع”.

وتأتي هذه الادعاءات في أعقاب فضيحة المنتج والمخرج الأمريكي هارفي واينستين بعد أن اتهمته مجموعة من النساء بالتحرش بهن فترة طويلة.

وأدت الاتهامات لطرد واينستين من نقابة المخرجين الأمريكيين واتحاد الألعاب الرياضية الأمريكية، ونقابة كتاب غرب أمريكا، وأكاديمية السينما الأمريكية.

وفتحت الشرطة تحقيقات حول اعتداءات واينستين الجنسية في لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، وبدأت زوجته إجراءات الطلاق بعد طرده في وقت قصير من شركة واينستين.