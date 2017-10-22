نجوم الفن يتحدثون لـ “إرم نيوز” حول مهرجان “أوسكار السينما العربية” (فيديو)

جابت كاميرا “إرم نيوز” أروقة وكواليس “مهرجان أوسكار السينما العربية”، وشاركت نخبة من نجوم الفن في الوطن العربي الحفل الذي أُقيم على مسرح “أوبرا” جامعة مصر، للاحتفاء ولتكريم أفضل المواهب في الأفلام التي عُرضت خلال العام الماضي.

وحضر الحفل العديد من النجوم البارزين المصريين والعرب مثل إلهام شاهين ونسرين إمام ومنة فضالي وداليا مصطفى ودينا وريهام عبدالغفور وشريف رمزي وسوزان نجم الدين ودينا فؤاد وظافر العابدين وعزت العلايلي وهنا الزاهد ونيكول سابا، وميس حمدان.

والتقى “إرم نيوز” العديد من النجوم خلال الحدث للحديث عن مشاركتهم في الحفل وعن بعض أعمالهم الفنية الحالية والمستقبلية.

وكانت أولى الفنانات المتحدثات هي النجمة التونسية سامية الطرابلسي، التي عبّرت عن سعادتها لدعوتها إلى الحفل.

وتحدثت الطرابلسي عن مشاركتها في فيلم “شنطة حمزة” مع النجم حمادة هلال، موضحة أنها “لم تقصد المشاركة في أعمال كوميدية بل اختارتها لأنها كانت الأفضل بين المعروض عليها.

وفي حين أصرّت الفنانة المصرية الاستعراضية دينا على حضور الحفل لمشاركة زملائها تكريمهم، مؤكدة على أن المشاركة تحافظ على علاقات الود بين الفنانين.

كما تحدثت دينا عن مسلسل “غرابيب سود” الذي عرض في رمضان الماضي وأثار جدلاً كبيرًا، مشيرة إلى أنه “كان عملاً مرهقًا بشدة”، وتمنت أن يحقق مسلسلها “الطوفان” الذي يعرض حاليًا النجاح.

من جانبها، أشارت الفنانة التونسية دارين حداد إلى أنها سعيدة لحضورها المهرجان الذي تقدم فيه إحدى الجوائز، لافتة إلى مشاركتها في مسلسل “بين عالمين” مع الفنان طارق لطفي وهشام سليم، وتحقيقه نجاحًا كبيرًا بعد عرضه رغم خروجه من السباق الرمضاني الموسم الماضي.

وقال الفنان المصري شريف رمزي، إنه يشارك في المهرجان بفيلم “من ضهر راجل”، مبديا سعادته باختياره ضمن 5 مرشحين للجائزة، وأنه رغم أعماله القليلة، إلا أنها مؤثرة وتحقق النجاح، وهذا شيء رائع، بحسب قوله، كما تحدث عن قصة فيلم “طيارة” الذي يعرض في السينما قريبا.

وذكرت الفنانة المصرية داليا مصطفى أن هذا المهرجان ناجح منذ العام الماضي، وأنها تشارك فيه لتقديم إحدى الجوائز، كما تحدثت عن دورها في الجزء الثاني من مسلسل “الكبريت الأحمر”، مشيرة إلى أن الأعمال ذات الجزأين تكون رائعة إذا كانت مكتوبة بشكل جيد.

وذكرت الفنانة المصرية منة فضالي أنها تشارك في المهرجان لتقديم إحدى الجوائز، مبدية سعادتها بالمشاركة رغم غيابها عن السينما منذ فترة، كما تمنت أن تكون الجائزة التي تقدمها، للنجمة نيللي كريم لإعجابها الشديد بها، كما تحدثت عن مشاركتها في مسلسل “أفراح إبليس” والذي اقتربت من إنهاء تصوير مشاهدها به، وكذلك مسلسل “الحب الحرام”.

وأبدت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، إعجابها بسجادة المهرجان الحمراء، مشيدة بالتنظيم الجيد له، معبرة عن سعادتها بالمشاركة.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه عن حصولها على لقب أفضل ممثلة عربية، عن دورها في المسلسل السوري “شوق”، ومشاركتها في عملين مصريين هما “عرايس خشب” و”قضاة عظماء”.

وقالت الفنانة المصرية نيرمين ماهر، إنها سعيدة بتواجدها في مهرجان الأوسكار العربي، مشيدة بالأفلام المشاركة، كما تحدثت عن مشاركتها في فيلم جديد بعنوان “جدو نحنوح” مع الفنان محمد ثروت، وهو عمل كوميدي، ستبدأ تصويره خلال الأسبوع المقبل.