بالصور.. أغرب أزياء الهالوين في القرن الماضي

يخوض الكثيرون في العديد من دول العالم تجربة الاحتفال بعيد الهلع، أو ما يعرف بـ”الهالوين“، كتقليد سنوي ليلة يوم 31 من شهر أكتوبر، حيث يتنافس المحتفلون على الظهور بصورة مفزعة ومرعبة.

ويرتدي المحتلفون بتلك المناسبة، أزياء وأقنعة مرعبة، بهدف نشر الهلع والخوف، لكن الأمر تطور في السنوات الأخيرة، إذ بات الناس يستخدمون مشاهد دموية لم تكن موجودة في احتفالات الشعوب الأوروبية بتلك المناسبة خلال القرن الماضي.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية فإن الاحتفالات بيوم “الهالوين” اقتصرت في القرن الماضي على ارتداء الأطفال لبعض الأقنعة المخيفة التي قد تكون مثيرة ومرعبة أكثر من تلك المستخدمة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ارتداء بعض الهياكل العظمية التي تزيد من حجم الجسد لزيادة الشعور بالرهبة عند الآخرين.

يذكر أن هناك العديد من التقاليد التي يقوم بها المشاركون في احتفالات الهالوين، وفي مقدمتها طقس يعرف باسم خدعة أم حلوى، والتنكر في زي الهالوين، ونحت القرع، ووضع الفوانيس في الشوارع ومشاعل الإضاءة، وزيارة المعالم السياحية المسكونة، وقراءة القصص المخيفة ومشاهدة أفلام الرعب.