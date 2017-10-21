نظرة داخل المنزل الأكثر أمانًا في أمريكا.. أبوابه باليستية بكلفة 30 مليون دولار (فيديو وصور)

عُرض قصر مزود بمجموعة من الميزات الأمنية المتطورة، يقول البعض إنه يمكن أن يكون المنزل الأكثر أمانًا في أمريكا، للبيع بمبلغ 14.7 مليون دولار.

يتكون The Rice House في ألفاريتا، من ثماني غرف نوم، وهو مبني على 3.5 فدان من الأراضي داخل مجتمع مسور في ضاحية أتلانتا.

ويتميز المنزل بوجود مجموعة من المرافق الفاخرة، بما في ذلك مسرح خاص وصالة بولينغ، وبركة سباحة وقبو نبيذ، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

لكن الميزات الأمنية الخفية للقصر التي تم الإشراف عليها من قبل وزارة العدل الأمريكية، جعلته حصنًا منيعًا مناسبًا لأكبر المصابين بجنون العظمة من المليونيرات.

وأنفق المالك 30 مليون دولار لبناء العقار الذي خضع لمواصفات صارمة، وتم إدراجه واحدًا من المنازل إن لم يكن المنزل الأكثر أمانًا في أمريكا.

وتؤدي الأبواب السرية في المنزل إلى مخبأ تبلغ مساحته 15000 قدم مربع، كما أن إمدادات المياه ذاتيًا وهي مستمدة من ثلاث آبار ارتوازية، وبالمثل يوجد نظام خاص للطاقة الشمسية والتدفئة الحرارية الأرضية.

ويضم المنزل مجموعة من الأبواب الباليستية التي يمكن أن تصمد أمام النار، وقبو سيارة كبيرًا بما فيه الكفاية ليضم 30 مركبة، مع مدخل خفي وراء شلال.

إضافة إلى غرفة النوم الرئيسية وغرفة نوم الضيوف، هناك أيضًا غرف آمنة مستقلة خاصة، وبرج للمراقبة مع الأرضيات الزجاجية والسلالم.