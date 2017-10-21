مقتل مدرب أحمد عز في فيلم “الخلية” خلال هجوم الواحات (صور)

كشف المؤلف المصري صلاح الجهيني صاحب فيلم “الخلية” أن الضابط عمرو صلاح أحد شهداء حادث “الواحات” كان مشاركًا في العمليات التي كان يقوم بها الفنان أحمد عز في العمل.

ونعى “الجهيني” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الضابط بقوله: “الشهيد النقيب عمرو صلاح، تشرّفنا أننا عرفناك، وأنك شاركت معنا في فيلم الخلية، في الجنة إن شاء الله”.

وكان النقيب القتيل مكلفًا من قبل وزارة الداخلية بتدريب أبطال العمل، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز، على كيفية ارتداء ملابس الداخلية وطريقة التعامل مع الأسلحة، وشرح كيفية التعامل مع العناصر المسلحة.

وشهد فيلم “الخلية” من بطولة أحمد عز، ومحمد ممدوح، وسامر المصري، وأمينة خليل، وريهام عبدالغفور، وأحمد صفوت ومن تأليف صلاح الجهيني، ظهورعدد من الضباط الحقيقيين بحكم أنه ناقش قضية الإرهاب.

وكانت قوات الأمن المصرية داهمت بؤرة إجرامية على طريق الواحات يوم أمس الجمعة، وحدث تبادل لإطلاق النيران أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، من بينهم الشهيد عمرو صلاح.