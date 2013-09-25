المصريون يتندرون على أوباما

القاهرة- (خاص) من محمد عبد الحميد

وجد المصريون فرصة للسخرية في ما قاله الرئيس الأميركي باراك أوباما، الثلاثاء، في اجتماع الأمم المتحدة عن مصر واعترافه بثورة 30 يونيو، وتراجعه عن دعم جماعة الإخوان، ووصفه الرئيس المعزول محمد مرسي بالفشل في إدارة البلاد.

ومن أبرز تلك الطرف ما تقول: "ما هي صلة القرابة بين أوباما والفنان الراحل عبد الفتاح القصري؟

الإجابة : الاثنين بيلعبوا شخصية المعلم حنفي في فيلم ابن حميدو، كل شوية يرجع في كلمته".

وطرفة أخرى مفادها أن "أوباما في اجتماع الأمم المتحدة أدهش الناس بتحوله درجة أن زوجته كانت خائفة عليه؛ ليغلط ويقول: "انتو ما تعرفونيش أنا 100 سيسي فى بعض، حتى اسألوا عني. أنا رجل بجد وكلمتي واحدة".