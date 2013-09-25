السيسي لا يرغب بالترشح لرئاسة مصر

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

كشفت مصادر لـ (إرم) أن وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي لا ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، رغم الضغوطات الشعبية عليه .

وأكد المصدر أن هناك مخططا من جانب جماعة الإخوان المسلمين لمحاولة استغلال المطالب الشعبية لترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة معتبرين 30 يونيو انقلابا عسكريا.

ومن جانبها أعلنت "حملة مصر أد الدنيا"، أول حملة لترشيح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية، بأن جماعة الإخوان المسلمين تنفذ مخططها لدفع السيسي إلى الترشح، وترك منصب وزير الدفاع.

وقالت الحملة يبقى هناك احتمالان، الأول أن يترشح السيسي ويعقد جولات رئاسية بمفردة ليسهل الوصول إليه، أو عقد مؤتمرات فى حراسة مشددة لتصويرها للشعب المصري والعالم الخارجي بأن مخطط الانقلاب العسكري يسير فى مساره الصحيح حتى تعيين السيسي رئيسا للجمهورية.

وعلى جانب آخر، نظمت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة، مؤتمرا جماهيريا بميدان التحرير، الأربعاء، لدعم السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية، ووزع أعضاء الحركة استمارات لجمع تواقيع المواطنين الراغبين فى دعم وزير الدفاع.

الحملة لاقت قبولاً واسعاً لدى المواطنين فى ميدان التحرير وطلعت حرب ومنطقة وسط البلد، الذين بادروا بالتوقيع على الاستمارة، كما أعلن عدد كبير من المواطنين استعداده للمشاركة فى الحملة.

وجاء في الاستمارة: "قررت الجبهة فى هذه الفترة العصيبة، أن تدعم الرجل الذي يحافظ على أمن مصر من المتربصين، ويعلي رايتها خفاقة في مصاف الدول العظمى، فقد قررت الجبهة طرح حملتها لدعم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، للترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية لفترة زمنية يحددها الدستور".

من جانبها قالت منسق حملة دعم السيسي رئيساً لمصر، إيمان أحمد: "إن هناك عددا من الحملات التى تنتشر فى محافظات مختلفة غير هذه الحملة، وجميعها تطالب الفريق السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية".

وأكدت على أنه "سوف ننزل بقوة يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر فى شوارع وميادين مصر لدعم السيسي، ولو أن الفريق رفض الترشح فنحن مستمرون فى الضغط عليه حتى يوافق لأننا نثق بالمؤسسة العسكرية وقدرتها على حماية الجبهة الداخلية والخارجية".