أبل تسرق اسم تطبيق لتسمية ميزة في “آيفون إكس”

أقام مؤسس ومدير شركة Emonster، أنريكي بونانزيا، دعوى قضائية اتهم فيها “أبل” بأنها تعدت على حقوق ملكيته للعلامة التجارية Animoji، والتي استخدمتها الشركة الأمريكية لتسمية ميزة على هاتفها آيفون إكس، وفقًا لما نشره موقع ماك رامورز التقني.

وأشارت الدعوى إلى أن بونانزيا سجل العلامة التجارية في مكتب براءات الاختراع الأمريكي عام 2014، وأطلق تطبيقًا لإرسال نصوص متحركة بنفس الاسم .

وأوضح بونانزيا في دعواه أن “أبل” تواصلت معه لتشتري العلامة التجارية، إلا أنه رفض، وتظاهرت الشركة بأنها صرفت نظر عن الاسم، حتى فوجئ في مؤتمرها نهاية أيلول/سبتمبر الماضي بأنها تستخدمه.

ويتوقع بونانزيا أن يربح قضيته ضد الشركة الأمريكية ويحصل على تعويض مادي عن الخسائر التي تكبدها جراء فعل أبل.