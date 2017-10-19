كوريا الشمالية تعتزم افتتاح أحد أغلى الفنادق في العالم (فيديو)

كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية عن توجه كوريا الشمالية لإعادة افتتاح فندق “دوم” رابع أغلى فندق في العالم، بعد 30 عاماً على إغلاقه.

ويقع الفندق في العاصمة بيونغ يانغ، حيث يجري العمل داخله على قدم وساق لإكمال بنائه.

ورصدت الأقمار الصناعية صوراً جديدةً، التقطت مشاهد لرافعات وشاحنات، حول طوابق الفندق والبالغ عددها 105.

وزار سائح ألماني مؤخراً بيونغ يانغ وأخبر الصحيفة البريطانية أنه لاحظ أنشطة عمل حول مدخل قاعة الفندق ومُحيطه، مُبينًا أن المرشدين الكوريين الشماليين أخبروه عن خطط لافتتاح بعض أجزاء من الفندق أمام الجمهور أو السيّاح.

ويتكون الفندق الشاهق الارتفاع والمعروف باسم فندق “ريوغيونغ” من 3000 غرفة، وبدأ العمل على بنائه العام 1987م، بأمر من كيم ايل سونغ زعيم كوريا الشمالية آنذاك، في محاولة منه لتنشيط صناعة السياحة في البلاد، ولكن تأخر العمل به عدة مرات أدى لفشل إكمال بنائه.