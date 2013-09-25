موافي يبدأ حملته للترشح لرئاسة مصر

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

بدأت حملة مدير المخابرات المصرية السابق، اللواء مراد موافي، نحو ترشحه لرئاسة الجمهورية بزيارة مصابي الشرطة.

وبدأ موافي بعقد لقاءات سرية مع عدد من السياسيين والقيادات العسكرية السابقة لبحث دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة كمرشح عسكري، وباستغلال شعبية القوات المسلحة في الشارع المصري بعد دعم الجيش لثورة 30 يونيو.

ولفت المتحدث الإعلامي للحملة، صموئيل العشاي إلى اهمية زيارة أعضاء من الحملة لمستشفى ضباط الشرطة بالعجوزة ومستشفى مدينة نصر، للاطمئنان على المصابين من الضباط والأمناء والأفراد.

وأشار العشاي إلى ترحيب المستشفى بالزيارة، وأيضا الترحيب بعرض فكرة دستور جديد بعيد عن الدستور الذي قام بوضعه أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد العشاي على أن أبرز الحاضرين في الزيارة أمين عام حزب الاستقامة، ممدوح شفيق النحاس ومؤسس حزب الاستقامة عادل فخرى دانيال، ورئيس حركة شركاء من أجل الوطن أحمد سعيد.

يذكر أن (إرم) انفردت بنشر نية عدد من القيادات العسكرية من بينهم موافي للترشح للرئاسة.