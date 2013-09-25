لقاء يجمع كيري ولافروف

نيويورك- اجتمع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري مع نظيره الروسي سيجري لافروف، الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء اللقاء في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن وموسكو التفاوض على بنود قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا يتضمن خطة أميركية روسية للتخلص من الأسلحة الكيماوية التي تملكها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال كيري: إن الاجتماع كان "بناء للغاية".
وبموجب اتفاقية إطار أميركية روسية سيورد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية تفاصيل "إجراءات خاصة سريعة لإزالة برنامج الأسلحة الكيماوية السوري والتحقق بدقة من إتمام ذلك".
ويجب أن يحصل قرار المنظمة على موافقة أغلبية الأعضاء. وطلبت سوريا الانضمام لاتفاقية الأسلحة الكيميائية هذا الشهر تنفيذا للاتفاق الأميركي الروسي. ويبدأ انضمانها الفعلي في تشرين الأول/ أكتوبر.