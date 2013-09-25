لقاء يجمع كيري ولافروف

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اللقاء يأتي في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن وموسكو التفاوض على بنود قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا يتضمن خطة أميركية روسية للتخلص من الأسلحة الكيماوية التي تملكها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.