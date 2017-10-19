شاهد صور اللقاء الأول بين الملكة إليزابيث وميغان ماركل

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، كواليس اللقاء الأول للممثلة الأمريكية ميغان ماركل بملكة بريطانيا، إليزابيث.

وقالت الصحيفة، إن الأمير هاري وماركل جلسا في الفناء الداخلي لقصر باكنغهام، ثم تم نقلهما إلى غرفة الجلوس الخاصة بالملكة في الطابق الأول المطل على حدائق القصر.

وقضى هاري وماركل ساعة كاملة برفقة الملكة إليزابيث في جلسة خاصة ،وتناولوا الشاي في القصر يوم الخميس الماضي، في لقاء غير رسمي لم يتم الإعلان عنه على نطاق واسع داخل القصر.

ووفقًا لمصدر من داخل القصر، وصل الزوجان في الوقت المناسب للشاي في حوالي الخامسة مساء ،وهو الموعد المفضل للملكة في اليوم، ويكتمل عندما يكون أحفادها قادرين على الانضمام إليها.

وعادة ما تجلس لمدة نصف ساعة لتتناول الطعام المكون من مجموعة مختارة من السندويشات والفواكه أو الكعكات.

وكانت الملكة قد عادت من عطلة الصيف الطويلة في قلعة بالمورال قبل يومين، ولم يكن الأمير فيليب، الذي كان يقضي عطلته مؤخرًا في ساندرينغهام، هناك.

وظهر الثنائي لأول مرة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، عندما رصدتهم عدسات الكاميرات خلال بطولة ألعاب “انفكتوس لعام 2017” والتي أقيمت في مدينة تورنتو الكندية الشهر الماضي.

وقررت ميغان ماركل أن تتنازل عن شهرتها ومستقبلها في عالم الفن والتمثيل بمجرد الزواج من الأمير هاري.