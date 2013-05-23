تايلند..جنة الله على الأرض

إرم - (خاص)

تعتبر شلالات "ايروان" محمية طبيعية مكونة من سبع شلالات ينفرد كل واحد منهم بجماله الخاص، حيث يتميز بعضها بالعمق مما يضيف متعة في السباحة والغطس وبعضها الآخر تتواجد فيه صخور طبيعية يستخدمها الزوار للتزحلق على الماء أو ممارسة هواية القفز والغطس.

تتميز "ايروان" بمياه باردة منعشة بالإضافة إلى مساج سمك مجاني، حيث تعيش فيها أسماك بحجم أقل من أصبع اليد ليست مفترسة وإنما

تسبب الكثير من الدغدغة والضحك، فكلما استرخيتم في الماء تجمعت حولكم لتبدأ المساج المجاني.

الدخول لهذه المحمية ليس مجانا إنما برسوم رمزية جدا كباقي الحدائق العامة والمحميات بتايلند.