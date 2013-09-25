صور.. الرولز رويس "الأغلى" تصل دبي

أعلن المركز الحصري والوكيل المعتمد لسيارات رولز رويس، المركز الميكانيكي للخليج العربي، وصول سيارة "رايس" أغلى وأول سيارة حصرية بمواصفات خاصة للشرق الأوسط.

وبحسب الموزع الحصري في دبي والإمارات والشرق الأوسط، تًعتبر رولز رويس المهيمنة على سوق السيارات الفارهة في دولة الإمارات بنسبة وصلت إلى 70% من حصة السوق، ويصب ضمن فئة السيارات الفارهة التي بفوق سعرها مليون درهم إماراتي.

وتمتلك رولز رويس "رايث" مواصفات مميزة تبدأ من محرك 12 أسطوانة، يولد 624 حصاناً، وتسارع من 0/100 كلم في 4.6 ثانية، وناقل حركة أوتوماتيكي ثماني سرعات.