سما المصري على خُطى نجمات هوليوود: غالبية المنتجين المصريين “متحرّشون”

لا المنتجون المتحرشون بصراحة أكتر من ثلاثة أرباع المنتجين في السوق كله…..بصراحة حاجه بقت زفت الزفت لا المشهورة عارفة تشتغل ولا الكومبارس عارفة تاخد فرصتها……ربنا يرحمنا من دا وسط كله بما فيه قرف ومواءمات وشللية ومصالح وتربيكات….شكرًا للصحفية المجتهدة/هند موسي على الموضوع الحلو دا…وأنا قلت الحقيقة اللي عاجبة أهلاً وسهلاً والّي مش عاجبة يشد في حواجبه….اقرأوا الموضوع كامل على موقع التحرير علي الرابطhttp://www.tahrirnews.com/posts/845815/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4

A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Oct 17, 2017 at 10:17am PDT