يستغرق بناؤها يومًا واحدًا.. شاهد منازل من الكرتون تدوم 100 عام (صور)

في ظل البحث عن كل ما هو جديد تمكنت شركة هولندية من إنتاج نموذج أولي لوحدات سكنية، يمكن تجميعها في يوم واحد فقط.

وذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه يوجد بهذه المنازل العديد من المميزات، فبالإضافة إلى سهولة وسرعة تكوينها تقدم الشركة الهولندية “فكشن فاكتوري” المصممة للمنازل المصنوعة من الورق المقوى (الكرتون) منتجها بأسعار لا تعد كبيرة نظراً لأسعار المنازل المتاحة بالبلدان الأوروبية، حيث طرحت المنازل التي يُطلق عليها اسم “ويكلهاوس” بسعر ثلاثين ألف دولار للوحدة السكنية.

وأضافت يتم تصنيع هذه المنازل من خلال 24 طبقة كثيفة من الورق المقوي (الكرتون) وتجميعها معاً بواسطة مادة الغراء القوي باتكس “سوبر جلو” وتعد هذه المادة من المواد الصديقة للبيئة، حيث يتم تجميع المنزل عن طريق تكوين مجموعة من القطع التي تشبه الحلقات ثم دمجها معاً عن طريق “سوبر جلو” ويمكن التحكم في مساحة الوحدة السكنية حسب طلب العميل.

وبينت، أنه تم تصميم الكرتون المستخدم في المطابخ والحمامات بطريقة مضادة للماء لتفادي التأثر بالماء لأجل حماية المنزل من الأضرار التي قد يسببها تسرب المياه، مع خيارات إضافية لمنجزات أخرى مثل واجهات مصقولة أو معتمة.

يذكر أن هذه المنازل لا تحتاج إلى أي دعم خرساني حيث تم تصميم الكرتون المستخدم في البناء بطريقة معينة ليستطيع الثبات على الأماكن الصلبة، ويتوقع المصصمون لهذه المنازل أن تعيش مائة عام، وقد تم طرحها بالفعل في بعض البلدان الأوروبية.