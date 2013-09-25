فنانو مصر يشاركون في كتابة الدستور

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الجلسة حظيت بحوار جاد حول مسقبل الفن المصري واتسمت بالثراء في المقترحات المقدمة من نجوم الفن لوضع أسس ومبادئ تعلي من شأن الفن والفنانين.