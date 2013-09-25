فنانو مصر يشاركون في كتابة الدستور

القاهرة - (خاص) من أحمد السماحي
توجه وفد من فناني مصر على اختلاف أجيالهم وفنونهم الثلاثاء لحضور اجتماع لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مجلس الشورى ليقدموا مقترحاتهم للدستور في صورة مواد تتعلق بالفن والثقافة.
وحرص على حضور الاجتماع الفنانين ليلى علوي وعزت العلايلي وإلهام شاهين وفردوس عبد الحميد ومحمود ياسين وأحمد بدير ومدحت صالح وأشرف عبد الغفور ونبيل الحلفاوي وسناء الشافعي وهاني سلامة ومصطفى كامل وإيهاب توفيق ومحمد رياض والكاتب محفوظ عبد الرحمن والكاتبة فتحية العسال.
وحظيت الجلسة بحوار جاد حول مستقبل الفن المصري واتسمت بالثراء في المقترحات المقدمة لوضع أسس ومبادئ تعلي من شأن الفن والفنانين الذين لعبوا أدوارا مهمة في تاريخ الحياة المصرية بحيث يحمل هذا الدستور في طياته قيما حضارية لا ينبغي أن تقترب منها سلطة جائرة فيما بعد.