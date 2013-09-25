الظاهرة يزور ناديه السابق ريال مدريد

مدريد - (خاص) من نورالدين ميفراني

زار اللاعب البرازيلي السابق رونالدو فريقه ريال مدريد و حضر حصصاً تدريبية وتحدث مع المدرب كارلو أنشيلوتي وزميله السابق في الفريق الفرنسي زين الدين زيدان المساعد الحالي للمدرب الإيطالي.

وقال رئيس لجنة تنظيم كأس العالم 2014 بالبرازيل:" قضيت هنا 5 سنوات كانت رائعة ولازلت أحتفظ بمنزلي هنا في مدريد الفريق تغير كثيراً لكن لدي ذكريات جميلة مع الحارس كاسياس والمدافع سيرجيو راموس وبالطبع زين الدين زيدان وأشعر بالسعادة حين أعود لزيارة الفريق."

وأكد رونالدو أن الفريق تحت قيادة كارلو أنشيلوتي سيقدم مستوى جيدا وسيفوز بالألقاب وأضاف :" يملك الفريق مجموعة جيدة وتأثير أنشيلوتي بدأ في الظهور على المجموعة وستفوز بالألقاب."

وأشاد الظاهرة البرازيلية بالبرتغالي كريستيانو رونالدو وقال:" رونالدو تطور كثيراً في ريال مدريد العالم كله يشهد بذلك، صحيح كان يسجل الأهداف في مانشستر يونايتد لكنه الآن معدله أعلى إنه من أحسن اللاعبين في العالم ويقدم مستوى رائعا مع الفريق."

ودافع رونالدو عن بنزيمة مؤكداً أنه يقدم مستوى جيدا ويقدم عملاً كبيراً و طالبه بالعمل على كسب ثقة الجماهير وقال:" حين كنت هنا تلقيت الصفير لكنه كان حافزاً لي للتألق وكسب ثقتهم إنهم جماهير لها مطالب خاصة وتريدك دائما في قمة مستواك."