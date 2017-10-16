نجوى كرم في مشهد إنساني مؤثر بأمريكا (صور)

التقت النجمة اللبنانية نجوى كرم على هامش حفلها الناجح في مدينة لوس أنجلوس بأمريكا، إحدى معجباتها في مشهد إنساني مؤثر، لأن المعجبة من ذوي الإعاقة وحرصت على حضور حفل نجوى والتقتها في كواليس الحفل.

وتبادلت نجوى معها الحديث والصور التي نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع “تويتر” مع تغريدة قالت فيها: “كانت حالة مهمة بالنسبة لي، خصوصًا أنني على تويتر أبادلها الليك أو الرتويت، أقدم لها كل حبي واهتمامي”، ولاقت هذه التغريدة الصدى الطيب من متابعي نجوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحيت نجوى كرم حفلًا خيريًا في لوس أنجلوس من تنظيم مؤسسة “أماديست” يعود ريعه إلى التلاميذ المتفوقين الذين يأتون إلى أمريكا من أجل إكمال دراستهم، وبما أن الأعمال الخيرية ليست ببعيدة أو غريبة عن نجوى، فقد تم تكريمها على هامش الحفل الذي قدمت فيه نجوى باقة منوعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

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