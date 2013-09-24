تركيا تجدد الدعوة لوقف الحرب في سوريا

نيويورك ـ دعت تركيا الثلاثاء إلى تعزيز الجهود الدولية لانهاء الحرب الأهلية السورية وقالت إن على المجتمع الدولي مسؤولية عدم التخلي عن الشعب السوري.

وأدلى الرئيس التركي عبد الله جول بالتصريحات في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وقال إن المجتمع الدولي مسؤول عن إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

ودعت تركيا الشهر الماضي إلى تحرك من جانب مجلس الأمن الدولي بعد هجوم فتاك بأسلحة كيماوية قرب دمشق.

وقال جول "تحول هذا الصراع إلى تهديد حقيقي للأمن والسلام بالمنطقة. أي تكرار للحروب بالوكالة التي وقعت إبان الحرب الباردة ستدخل سوريا في مزيد من الفوضى".

وأضاف ان تركيا ترحب بالاتفاق الأمريكي الروسي لازالة الأسلحة الكيماوية السورية لكن على العالم ألا يسمح لحكومة الأسد بالافلات من "المسؤولية عن جرائمها الأخرى".

ومضى يقول "لم يبدأ هذا الصراع باستخدام الأسلحة كيماوية ولن ينتهي باتفاق للتخلص منها."

وانتقد جول ما وصفها بأنها "سياسة توازن القوى" التي ساهمت في إطالة أمد الحرب ودعا إلى استراتيجية تقودها القوى العالمية وجيران سوريا لانهاء الحرب.

وقال "بإيجاز .. لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نترك الشعب السوري لمصيره. عبء إنهاء محنة سوريا يقع الآن على عاتق المجتمع الدولي. كلمات الدعم القوية يجب أن تقترن الآن بأفعال حقيقية".