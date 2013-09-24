الحكومة المصرية تؤجل حل جمعية الإخوان

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وزير التضامن الإجتماعي أحمد البرعي يؤكد بأن الحكومة ناقشت تقريراً حول جمعية الإخوان وتقرر تأجيل النظر في حل الجمعية.