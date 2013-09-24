الحكومة المصرية تؤجل حل جمعية الإخوان

القاهرة - (خاص) من أحمد المصري
قررت الحكومة تأجيل حل جمعية الإخوان المسلمين الثلاثاء ، لحين انتهاء أحكام القضاء الخاصة بهذا الشأن.
وذكر أحمد البرعي، وزير التضامن الإجتماعي ، في تصريحات أدلى بها للصحفيين بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة ناقشت تقريراً مفصلاً حول جمعية "الإخوان"، وبموجبه قررت تأجيل النظر في حل الجمعية.
وأوضح البرعي، أن الوزارة ستقوم بتشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والمنقولات الخاصة بجماعة "الإخوان".
على جانب آخر قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي، إن الحكومة المصرية قررت في اجتماع اليوم أيضاً، إنها ستتحمل تكاليف مصروفات المدن الجامعية على مستوى الجمهورية عدا التابعة لـ"الأزهر"،
وأضاف "عيسى"، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن وزير المالية طمأن المجلس خلال اجتماعه بتدبير الموارد المالية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرته الحكومة في اجتماعها الأسبوع الماضي.