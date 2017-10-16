مخرج مصري بارز يبحث عن وظيفة غريبة (صور)

دفعت الأوضاع السيئة للسينما المصرية، المخرج يسري نصر الله للتعبير عن غضبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بطريقة طريفة.

وقال نصر الله: “لتعثر أوضاع الإنتاج السينمائي، والممارسات الاحتكارية، مخرج سينمائي لامع خبرة 30 سنة و50 سنة طبيخ يبحث عن عمل كطباخ”.

أثار حديث المخرج المعروف استياء عدد كبير من العاملين في الوسط السينمائي؛ إذ علقت الفنانة شيرين رضا على “تويتر” قائلة: “عار علينا كلنا لمّا الأستاذ يسري نصر الله يكتب بوست زي ده، عار على كل من احتكر المهنة، ووصلنا لهذه المهزلة.. إحنا آسفين يا أستاذ”.

يذكر أن يسري نصر الله بدأ العمل كناقد سينمائي في صحيفة “السفير” اللبنانية، وعمل مساعد مخرج، ويعد أحد تلاميذ الراحل يوسف شاهين ومن أهم أعماله “باب الشمس” و”المدينة” و”احكي يا شهر زاد” و”بعد الموقعة”.