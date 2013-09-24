القاعدة تفرج عن 21 جنديا يمنيا

إرم ـ (خاص) من عبداللاه سُميح

أفرج تنظيم القاعدة بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن الثلاثاء عن 21 جنديا من قوات الأمن الخاصة بعد أسرهم الجمعة في هجوم سابق قتل فيه العشرات من الجنود.

وقال مصدر حكومي في شبوة لـ (إرم) إن جهود لجنة الوساطة التي شكلت للتفاوض مع عناصر تنظيم القاعدة بشبوة بشأن إطلاق سراح الجنود قد تكللت بالنجاح، وتم الإفراج عن 21 جنديا.

وأضاف المصدر :"المفاوضات بين لجنة الوساطة القبلية وعناصر القاعدة تجري منذ يومين، في مديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين والمحاذية لمحافظة شبوة"، ولم تشر المصادر إلى أي تفاصيل أخرى.

وسبق أن شن تنظيم القاعدة الجمعة الماضي، هجوما مباغتا هو الأعنف منذ عام 2011م على معسكرات لقوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة، قُتل فيها قرابة 30 جنديا يمنيا وأصيب العشرات، كما أُسر العشرات من الجنود.

وبحسب مصدر عسكري، فإن الطيران الحربي اليمني قد شن الأربعاء غارات جوية على مناطق جبلية بمحافظتي شبوة وأبين الجنوبيتين تتحصن فيها عناصر القاعدة، عقب استهدافهم لمعسكر لقوات الجيش بمديرية بيحان بشبوة بقذائف آر بي جي لم تسفر عن سقوط ضحايا.