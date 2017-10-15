بسبب الأزمة الاقتصادية.. الجزائر تقلّص دعم برنامج سكني للطبقة المتوسطة

أعلن مسؤول جزائري، اليوم الأحد، أن حكومة بلاده قلّصت الدعم المالي الموجّه لبرنامج سكني يخص أصحاب الدخل المتوسط؛ بسبب الأزمة المالية التي تعيشها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال وزير السكن والعمران الجزائري، عبد الوحيد طمار، للإذاعة الحكومية، إن “الحكومة قررت إعادة النظر في قيمة الدعم المالي الموجه لبرنامج سكنات البيع عن طريق الإيجار”.

وسكنات البيع عن طريق الإيجار المعروفة اختصارًا بـ”عدل” هي صيغة سكنية أطلقتها الحكومة في الجزائر في 2001، ثم عُلقت عامين من بعد، وأعيد إحياؤها في 2012.

وتدعم الحكومة الجزائر هذا النوع من المساكن، بمبلغ مالي لقاء كل متر مربع من مساحتها.

وزاد الوزير الجزائري: “دعم الدولة تراجع من 10 آلاف دينار (100 دولار) للمتر المربع الواحد، إلى 5 آلاف دينار للمتر المربع (50 دولارًا)”.

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ثلاثة أعوام، وشحًا في الإيرادات، جراء تراجع أسعار النفط بأكثر من 55 %.

وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي، من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.