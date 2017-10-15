نجاح تجربة “كونكورد الابن”.. الطائرة دون طيار الأسرع من الصوت (صور)

نجح نموذج أولي لطائرة أسرع من الصوت في عبور المحيط الأطلسي في مدة 3 ساعات فقط، في أول رحلة تجريبية لها.

وتقوم شركة “سبايك ايروسبيس” الأمريكية بتطوير الطائرة التي أطلقت عليها اسم “كونكورد الابن”.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، “حلّق نموذج أولي دون طيار من طائرة “إس-512 كوايت سوبرسونيك النفاثة (-512 Quiet Supersonic Jet)” إلى السماء فوق نيو إنغلاند يوم السبت الماضي.

وقالت “سبايك” إن “رحلة الاختبار تمت دون أية مشاكل، وأثبتت أن تصميم الطائرة النفاثة فعال”.

وتأمل الشركة في أن تحلق الطائرة الخاصة في أوائل العام 2021، وأن تبدأ رحلاتها التجارية في العام 2023.

وتتسع طائرة “إس-512” لـ 22 راكبا، وتستطيع قطع مسافة 6200 ميل (حوالي 9977 كيلومترا) في الرحلة الواحدة دون توقف، كما تتميز بالقدرة على بلوغ سرعة ماك-1.6، أي أنها أسرع من الصوت بـ 1.6 مرة ( ماك-1 يعني أن الطائرة تطير بسرعة الصوت وهي 1234.8 كيلومتر في الساعة)، ومن شأن ذلك تقليص مدة الرحلات إلى النصف.

وقال فيك كاكوريا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة سبايك إنه “تم إجراء الاختبارات في الميدان، وهو ما وفّر بيانات أكثر بكثير مما توفره اختبارات البيئة الاصطناعية، وتمكنا من إتمام الرحلة بنجاح باهر كما كان متوقعا”.