مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. لماذا فشل محمد صلاح في الثأر من مورينيو؟

خطف محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، الأضواء في تعادل الريدز دون أهداف مع ضيفه مانشستر يونايتد في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الإنجليزي.

تحرك صلاح كثيرًا ولكنه فشل في الثأر من مدربه الأسبق البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أبقاه بديلاً عدة أشهر في نادي تشيلسي الإنجليزي من قبل رغم أنه كان صاحب فكرة ضمه.

وترصد شبكة إرم نيوز في التقرير التالي أسباب فشل صلاح في الثأر من مورينيو.

رقابة دراميان

أجاد اللاعب الإيطالي ماتيو دراميان بشكل رائع في إيقاف خطورة صلاح برقابة صارمة فرضها عليه منذ الدقيقة الأولى.

وبدا دراميان كأنه تابع صلاح في كل مبارياته فتحرك معه بشكل ذكي على الجبهة اليمنى بجانب تحركاته في العمق وهو ما أدى في النهاية للحد من خطورة الفرعون المصري.

ويدرك مورينيو جيدًا خطورة صلاح وزاد من رقابته بتغطية مستمرة من جانب مارسيال بجانب لاعب الوسط أندير هيريرا.

Mohamed Salah's first half by numbers vs. Man Utd:

88% pass accuracy

6 take-ons

2 shots

2 chances created

A danger in the final third. pic.twitter.com/oRcFFKHeBm

— Squawka Football (@Squawka) October 14, 2017