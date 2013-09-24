الزمالك يغلق أبوابه خوفا من الانتقام

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خوفا من أي أعمال إنتقامية قد تقوم بها مجموعة ألتراس وايت نايتس بعد سقوط أحد أفراد الرابطة قتيلا خلال اشتباكات نشبت أمام مقر النادي الخميس