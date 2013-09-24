الزمالك يغلق أبوابه خوفا من الانتقام

القاهرةـ (خاص) إبراهيم السيداتخذ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري ممدوح عباس الثلاثاء قرارا بإلغاء جميع أنشطة النادي الرياضية والاجتماعية خوفا من أي أعمال إنتقامية قد تقوم بها مجموعة ألتراس وايت نايتس.وسقط أحد أفراد الرابطة قتيلا خلال إشتباكات نشبت أمام مقر النادي الخميس للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة الحالي والجهاز الفني لفريق الكرة الذي يقوده حلمي طولان.وتجمعت أعداد كبير من الألتراس أمام مشرحة زينهم الثلاثاء لاستلام جثة زميلهم عمرو حسين الذي سقط خلال الاشتباكات.وتوعد الألتراس بالإنتقام لزميلهم خلال بيان إعلان وفاته بعد صراع مع الإصابة أبقاه في المستشفى من الخميس حتى الإثنين.