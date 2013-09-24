تعيينات جديدة في مؤسسة قطر

الدوحة - عيّنت مؤسسة قطر صاحبة الاستثمارات الضخمة محلياً وخارجياً رئيساً جديداً للمؤسسة ورئيساً تنفيذياً جديداً لوحدة الاستثمار في إطار تغييرات واسعة لشاغلي المناصب الرفيعة في الدولة الخليجية.

ويعتقد محللون أنّ الشيخ تميم يريد أن يضع بصمته على تشكيل الفريق المسؤول عن الشؤون المالية في البلاد وربما يجري تغييرات على استراتيجية الاستثمار من أجل التركيز على الاقتصاد المحلي بدرجة أكبر.

وفي بيان صادر أعلنت مؤسسة قطر تعيين سعد المهندي رئيساً للمؤسسة خلفاً لفتحي سعود الذي شغل المنصب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2007.

وقال البيان إنّ راشد النعيمي عيّن رئيساً تنفيذياً للاستثمارات في المؤسسة وكان يشغل من قبل منصب نائب الرئيس للشؤون الإدارية وعمل قبل ذلك كمدير للموارد البشرية في شركة راس غاز التي تديرها الدولة وتسهم بنسبة 20 بالمئة من الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال.

وتملك مؤسسة قطر حصصاً في فودافون قطر والبنك الأهلي القطري. وفي مايو/ أيار اشترى صندوق مؤسسة قطر وهو ذراع استثمار للمؤسسة خمسة بالمئة من شركة الاتصالات الهندية بهارتي ايرتل مقابل 1.26 مليار دولار.