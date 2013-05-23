بريطانيا تستثمر بالتعليم في الإمارات

أبوظبي- (خاص)

تعتزم شركة إستثمارات بريطانية إفتتاح عدد من المدارس في مدينتي أبوظبي ودبي في الإمارات تستوعب حوالي 6 الآف طالب وذلك خلال خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتتراوح رسوم هذه المدارس بين 46 ألف درهم و 92 ألف درهم أي ما يتراوح بين 14 و28 الف دولار سنويا أما إذا تم إختيار الطالب الإقامة الداخلية في المدرسة فإن الرسوم تصل إلى من ثلاثة أضعاف.

وقالت صحيفة ذا ناشيونال إن هذه المدارس يقصدها الباحث عن الوضع الاجتماعي والمتباهي، في حين أظهر مسحاً جرى مؤخرا بأن المواطن الإماراتي مستعد لدفع ما لا يزيد عن 16252 درهم سنويا للتعليم عن كل ابن من أبنائه، الوافد 11500 درهم سنوياً .